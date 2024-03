Dorival Jr treinou 11 dos 26 atletas que convocou à Seleção Brasileira

Seleção Brasileira se prepara no CT do Arsenal, em Londres, para jogo com a Inglaterra - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Jogada10 Jogada10

À medida em que se aproxima a estreia de Dorival Jr na Seleção Brasileira, o treinador aproveita também para reencontrar velhos conhecidos. Afinal, dos 26 jogadores convocados para esta Data-Fifa, 11 já foram comandados pelo técnico canarinho em clubes.

Depois de rodar por várias equipes do futebol brasileiro, Dorival vem de grandes trabalhos por Flamengo e São Paulo, em 2022 e 2023, respectivamente. Dessa forma, é justamente desses dois trabalhos que vem a maioria desta lista de 11 nomes: sete jogadores.

Jogadores já treinados por Dorival Jr

Bento – Athletico-PR em 2020

Rafael – São Paulo em 2023

Danilo – Santos em 2010

Ayrton Lucas – Flamengo em 2022

Fabricio Bruno – Flamengo em 2022

Beraldo – São Paulo em 2023

João Gomes – Flamengo em 2022

Pablo Maia – São Paulo em 2023

Andreas Pereira – Flamengo em 2022

Lucas Paquetá – Flamengo em 2018

Rodrygo – Santos em 2017

Destes nomes, alguns não chegaram a entrar em campo com o treinador, como são os casos de Bento e Rodrygo. O goleiro era reserva de Santos no Furacão e ficou como opção no banco enquanto Dorival esteve lá. Já no caso do atacante, o ex-jogador do Peixe fez apenas alguns treinos no elenco profissional quando estava surgindo nas categorias de base.

Por outro lado, dois deles devem muito ao atual treinador da Seleção Brasileira: João Gomes e Beraldo. O volante não era absoluto do Flamengo em 2022 com Paulo Sousa e oscilava entre titular e reserva. Com a chegada de Dorival, porém, o meio-campista tomou conta da posição e foi um dos destaques nos títulos da Copa do Brasil e Libertadores. Já em 2023, o zagueiro até vinha em boa sequência com Rogério Ceni no São Paulo, mas foi Dorival que fez o atleta se tornar em um dos melhores defensores do país na campanha que terminou com mais um título de Copa do Brasil.

Conhecidos na diretoria

Se entre os jogadores há alguns que Dorival já comandou, na diretoria da Seleção Brasileira há também quem já trabalhou com o treinador. Rodrigo Caetano, diretor da CBF, e Juan, coordenador técnico, estiveram ao lado do comandante fora das quatro linhas.

Rodrigo foi diretor executivo do Vasco entre 2009 e 2011, na primeira passagem de Dorival pelo Cruz-Maltino. Juntos, afinal, eles conquistaram a Série B em 2009 e recolocaram o clube na elite. No Fluminense, porém, o trabalho da dupla não deu certo. Em 2013, os dois estavam à frente do Tricolor na campanha que terminou com o rebaixamento para a segunda divisão dentro de campo. O Fluminense, contudo, permaneceu na Série A já que a Portuguesa acabou rebaixada por conta da escalação irregular de Héverton e a perda de pontos na classificação final.

Juan, por sua vez, esteve com Dorival Jr nas últimas duas passagens do treinador pelo Flamengo. Em 2018, ainda como atleta profissional, ele não pôde jogar por conta de uma lesão no tendão de Aquiles em setembro daquele ano. Na ocasião, o defensor passou por cirurgia e ficou fora dos gramados por um longo período. Já em 2022, porém, Juan era gerente de futebol, cargo semelhante ao que exerce atualmente na CBF.

Lista de convocados

Goleiros: Bento (Athletico-PR), Léo Jardim (Vasco) e Rafael (São Paulo); Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto); Zagueiros: Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Fabrício Bruno (Flamengo) e Murilo (Palmeiras); Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo); Atacantes: Endrick (Palmeiras), Pepê (Porto), Galeno (Porto), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

