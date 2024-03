Palmeiras se despede da Arena Barueri com grande aproveitamento

Palmeiras se despede da Arena Barueri - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras recebeu a boa notícia de que vai poder jogar no Allianz Parque na semifinal do Campeonato Paulista. Na terça-feira (19), o clube recebeu a aprovação da Federação Paulista de Futebol (FPF) após a vistoria do novo gramado sintético. Sendo assim, o estádio pode receber jogos novamente. Contudo, o Verdão também vai dar adeus para a Arena Barueri que, apesar de não ser a casa do Alviverde, teve bons números durante o período.

Afinal, ao todo, foram cinco jogos do Palmeiras em Barueri, com quatro vitórias e um empate durante o período. Além disso, o Verdão marcou 13 gols e sofreu apenas quatro. O time de Abel Ferreira venceu Ituano, Mirassol, Botafogo-SP e Ponte Preta, além de uma igualdade com o rival Corinthians. Um aproveitamento de 86,6%.

Contudo, mesmo com os bons resultados, o Palmeiras não se sentia totalmente em casa. O técnico Abel Ferreira constantemente criticava a Arena Barueri após os jogos. Além disso, os torcedores reclamavam da dificuldade de chegar ao estádio.

Allianz Parque volta à disposição do Palmeiras

O Allianz Parque estava interditado desde o final de janeiro devido aos problemas enfrentados com o gramado desde o final do ano passado. A Real Arenas, responsável pela manutenção do estádio, substituiu o campo, utilizando cortiça importada da Europa.

Antes da vistoria da Federação Paulista, o Palmeiras realizou testes com equipes de base, que aprovaram o novo piso.

É importante destacar que a grama sintética permanece a mesma, pois ainda está em perfeitas condições de uso. A única alteração foi a substituição do antigo composto termoplástico pela cortiça, devido ao derretimento causado pelo calor e poluição de São Paulo, que, afinal, resultava em uma substância pegajosa nos calçados dos jogadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.