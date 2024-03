Santos inicia preparação para semi do Paulistão com dúvidas

Otero é desfalque no Santos contra o RB Bragantino - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos iniciou nesta quarta-feira (20/3), sua preparação para o duelo contra o RB Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista. O grupo se reapresentou após dois dias de folga e volta com atenção máxima para o embate. Contudo, o técnico Fábio Carille tem algumas dúvidas para o embate.

Por exemplo, o meia Otero recebeu o cartão vermelho nas quartas de final contra a Portuguesa e está fora do confronto. Assim, caso Giuliano tenha condições de atuar por mais tempo, existe a possibilidade do treinador escalar dois meias, com a manutenção de Cazares. Contudo, outra opção é colocar mais um atacante de velocidade, ao lado de Guilherme e Furch. Pedrinho, Weslley ou Marcelinho são as opções.

Além disso, Carille ainda não sabe se vai poder contar com o lateral-direito Aderlan. O jogador sentiu dores na parte posterior da coxa direita antes do duelo contra a Portuguesa e segue como dúvida. A expectativa é que o jogador esteja recuperado para enfrentar o Bragantino. Caso contrário, Hayner deve ser mantido no setor.

Fábio Carille ainda não esboçou qual deve ser o time titular. Nesta sexta-feira a equipe deverá realizar um jogo-treino contra o Corinthians, às 17h, na Vila Belmiro. Porém, esta atividade será fechada para imprensa e torcedores. O elenco terá folga no sábado e retomará as atividades no domingo. O embate contra o RB Bragantino ainda não tem data e local definido, mas deve acontecer após a Data-Fifa, que se encerra no dia 26 de março.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.