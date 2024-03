Mundial de 2025: Fluminense, Flamengo e Palmeiras fazem pedido oficial à Fifa

Fluminense foi vice-campeão Mundial ao perder para o Manchester City em 2023 - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Garantidos no Mundial de 2025, Fluminense, Flamengo e Palmeiras fizeram um pedido à Fifa. Nesse sentido, os três clubes brasileiros enviaram um ofício e sugeriram à entidade que eles fossem cabeças de chave. Além disso, um quarto clube, via Conmebol, que será campeão da Libertadores deste ano, também ficará com uma vaga para a edição do torneio. A informação é do portal ‘ge’.

A Fifa iniciou, nas últimas semanas, uma série de reuniões sobre o novo Mundial de Clubes, que terá um formato diferente dos anos anteriores. Numa delas, a entidade pediu para que cada representante enviasse sugestões e propostas para o torneio.

Sugestão dos clubes brasileiros

O Tricolor teve a ideia dos sul-americanos serem cabeças de chave e contou com o apoio de Flamengo e Palmeiras. Dessa forma, o trio construiu a petição, e o ofício foi entregue à Conmebol, segunda-feira, no sorteio dos grupos da Conmebol Libertadores 2024.

Diante disso, os presidentes da dupla Fla-Flu, Mário Bittencourt e Rodolfo Landim, entregaram o ofício ao presidente da entidade sul-americana Alejandro Domínguez. Nele, aliás, existe a seguinte sugestão de potes

1: Campeões da Uefa Champions League e da Libertadores;

2: Campeões continentais da Ásia e África;

3: Clubes classificados pelo ranking da Uefa;

4: Campeões da Concacaf, clube país sede e classificados pelo ranking da Conmebol e OFC. Formato adiado pela Covid-19 A Fifa anunciou, em 2019, a nova versão do Mundial de Clubes. A primeira edição seria em 2021, com 24 clubes, entretanto a pandemia de Covid-19 adiou a ideia e o novo formato. No formato inicial, com 24 clubes, a ideia era que o torneio contasse com 12 europeus, seis sul-americanos, e as vagas restantes seriam divididas entre os demais continentes. Confira os times já classificados para o Super Mundial da Fifa: América do Sul (6 vagas)

Palmeiras – campeão da Libertadores de 2021

Flamengo – campeão da Libertadores de 2022

Fluminense – campeão da Libertadores de 2023 Europa (12 vagas) Chelsea – Inglaterra

Real Madrid – Espanha

Manchester City – Inglaterra

Porto – Portugal

Benfica – Portugal

Inter de Milão – Itália

PSG – França

Bayern de Munique – Alemanha

Borussia Dortmund – Alemanha

Juventus – Itália Américas do Norte e Central (4 vagas) Monterrey – México

Seattle Sounders – EUA

León – México África (4 vagas) Al-Ahly – Egito

Wydad Casablanca – Marrocos Ásia (4 vagas) Al-Hilal – Arábia Saudita

Al-Hilal – Arábia Saudita

Urawa Red Diamonds – Japão Oceania (1 vaga) Auckland City – Nova Zelândia