Gabigol, do Flamengo, projeta artilharia da Libertadores: ‘É possível’

Gabigol tem 31 gols marcados na Libertadores - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

Com 31 gols, Gabriel Barbosa é o brasileiro mais gols marcados da história da Libertadores. No entanto, ainda está longe de se tornar o maior goleador da competição. O atacante está com seis tentos de desvantagem em relação ao Fernando Morena e Pedro Rocha, segundos colocados do ranking. Porém, na visão do camisa 10, é possível chegar na segunda posição da artilharia.

“Acho possível, espero que isso aconteça, sabendo que a gente tem que jogar o maior número de jogos possível para isso acontecer. E também tenho 28 anos. Então, caso eu fique no Flamengo ou fique no Brasil, isso vai acontecer naturalmente”, disse Gabigol em entrevista para Conmebol.

LEIA MAIS: Dirigente do Flamengo sai em defesa de Gabigol após julgamento

Artilharia da Libertadores

Aliás, Gabigol está com 23 gols de desvantagem em relação ao Alberto Spencer, maior artilheiro da história da Libertadores. Na opinião do atacante, é possível alcançar estes números em caso de uma permanência no futebol brasileiro.

“Claro que é inevitável você mirar isso, tenho mais esse ano de contrato. Não sei como vai ser. Caso eu fique no Brasil, acho que é possível. Tudo é uma questão de adaptação, de poder jogar junto com o time e poder chegar o mais longe possível. Sempre a meta é ser campeão”, afirmou Gabigol.

Ídolo do Flamengo

Aliás, Gabigol é um dos maiores personagens da história da Libertadores. Afinal, são quatro gols em três finais e dois títulos conquistados nos últimos cinco anos. O atacante é um dos principais ídolos do Flamengo, mas pode estar vivendo seus últimos momentos no Rio de Janeiro.

Depois da chegada de Tite, Gabriel Barbosa se tornou reserva no Flamengo. O atacante vem buscando adquirir sequência no Campeonato Carioca e conta com somente dois gols marcados nesta temporada. O atacante tem contrato no clube até dezembro de 2024. No momento, as partes ainda não acertaram uma renovação de vínculo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.