CLDF encaminha inclusão da Maratona Brasília no Calendário Oficial do DF

A Maratona Brasília foi retomada no ano passado com o apoio do Correio Braziliense: corrida pelos cartões postais no dia do aniversário da capital

A Maratona Brasília entrou nesta quarta-feira (20/3) no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal. A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CTMU) aprovou o Projeto de Lei 680/2023 em uma reunião realizada na Câmara Legislativa. Retomado no ano passado, o evento realizado em 21 de abril na celebração do aniversário da capital está com inscrições abertas para a versão de 2024.

A proposta partiu do deputado Fábio Félix (PSOL). Nesta quarta-feira, o parlamentar falou sobre a relevância da Maratona Brasília para a cidade. A competição foi lançada em 1991 pelo Correio Braziliense. "É inquestionável que a Maratona Brasília é um grande evento na capital federal, programada para ocorrer no dia 21 de abril de cada ano, representando um marco significativo no calendário não só esportivo, mas também turístico do Distrito Federal", argumentou o político na sessão da CTMU.

O deputado distrital Max Maciel (PSOL) falou sobre "a importância histórica da data, promovida por um veículo de comunicação simbólico, que fez parte do processo de fundação da capital federal". Ele também destacou a importância da competição para um estilo de vida saudável, além do respeito aos pedestres e à convivência diversa e plural nos meios urbanos". O PL também teve o apoio do deputado Pepa (PP) na sessão.

Depois da aprovação na CTMU, o projeto segue para apreciação das comissões de Comissão e Justiça (CCJ) e Conomia, Orçamento e Finanças antes da apreciação no plenádio da CLDF. Além dos deputados Max Maciel, Fábio Félix e Pepa, a sessão contou com a presença do parlamentar Martins Machado (Republicanos).



Inscrições

Em 21 de abril, a largada da Maratona Brasília 2024 ocorrerá às 6h, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República. O percurso contemplará pontos turísticos da capital, como os palácios da Justiça, do Itamaraty e do Planalto, além do Congresso Nacional. O trajeto ainda passará pelo Eixo Monumental e Eixões, antes de terminar novamente em frente ao Museu.

Os interessados em participar do evento podem se inscrever até às 23h59 do dia 15 de abril, uma segunda-feira. A presença dará direito ao kit da corrida composto de uma número de peito, uma medalha de participação e uma camiseta.

Haverá, além disso, a possibilidade de conquista de uma segunda medalha, caso sejam completadas uma das duas opções de desafio - algo inédito na história da competição. O primeiro deles, o Desafio BSB 64 anos, dará a oportunidade ao participante de correr uma meia maratona no dia 20/4, sábado, e a maratona de fato no dia seguinte.

Já o segundo, o Desafio JK, será composto pelo término de duas meia-maratonas, uma no sábado e outra no domingo. Haverá, portanto, diferentes combinações à escolha dos inscritos. Os valores para as adesões variam de prova para prova. No caso da maratona, estabelece-se entre R$ 80 e R$ 160. As meias-maratonas, de R$ 70 a R$ 140. Os 3km, 5km e 10km, de R$ 55 a R$ 110. Por último, os desafios custarão entre R$ 140 e R$ 280.

SERVIÇO

Maratona Brasília 2024

Modalidades: 3km (caminhada), 5km, 10km, 21km ou 42km; Desafio BSB 64 anos (21km + 42km) e Desafio JK (21km + 21km)

Quando: 20 e 21/4/2024 (sábado e domingo)

Local: Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu Nacional

Horários:

- 6h --- dia 20/04 --- Largada dos 21km

- 6h --- dia 21/04 --- Largada dos 21km e 42km

- 7h --- dia 21/04 --- Largada dos 3km (caminhada), 5km e 10km

Kit Atleta Exclusivo: Camiseta, sacochila, viseira, número de peito; Medalha e kit lanche (pós-prova)

Onde se inscrever: www.correiobraziliense.com.br/maratona-brasilia-2024 ou

https://brasilcorrida.com.br/#/evento/maratona-brasilia-2024

Desconto para assinantes do Correio Braziliense: 50% de desconto sobre o valor da inscrição individual, mediante a inserção do código promocional no site https://brasilcorrida.com.br/#/evento/maratona-brasilia-2024 . Para obter o código promocional o assinante deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento do Correio Braziliense: (61) 3342-1000 ou WhatsApp: (61) 99158-8045. Horário de funcionamento dos canais: 2ª a 6ª feira, das 07h às 18h; sábado, domingo e feriado (exceto WhatsApp), das 07h às 11h. O desconto será limitado as 100 primeiras inscrições recebidas, com a liberação de 1 (um) código por assinatura ativa.