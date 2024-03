Gabigol vai alcançar marca de um mês ausente em jogos do Flamengo

Gabigol voltou a ficar à disposição de Tite no último jogo do Fla, mas sequer deixou o banco - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF) Jogada10 Jogada10

Atacante e ídolo do Flamengo, Gabigol vai atingir uma marca negativa. Afinal, ele ultrapassará um mês sem atuar pela equipe. O jogador viveu uma má fase na última temporada e, após a chegada de Tite, perdeu um pouco mais de espaço. Simultaneamente a tal cenário, Pedro consolidou-se como titular no setor ofensivo. Ainda por cima, no início de março, foi constatada através de exame que o camisa 10 do Rubro-Negro sofreu uma lesão muscular.

A última vez que Gabriel entrou em campo pelo time da Gávea foi no dia 25 de fevereiro. Na oportunidade, o Flamengo venceu o clássico com o Fluminense por 2 a 0, ainda na primeira fase do Estadual. O atacante, aliás, saiu do banco de reservas e atuou por 11 minutos. Recentemente, ele foi alvo de acusações de tentativa de fraude em exame antidoping surpresa, no ano passado.

Devido ao problema muscular, o camisa 10 do Rubro Negro foi desfalque nos duelos com o Madureira, pela última rodada da etapa inicial do Carioca. Além do primeiro jogo da semifinal com o Tricolor. Por outro lado, ele voltou a ficar à disposição na segunda partida, mas Tite não o utilizou, no empate por 0 a 0.

Como o primeiro compromisso da decisão do Estadual, diante do Nova Iguaçu, vai ocorrer no dia 30 de março, Gabigol vai passar de um mês ausente dos gramados. Até o momento, ele atuou em oito dos 13 compromissos do Flamengo, sendo seis como reserva.

Vínculo de Gabriel com o Flamengo

Vale relembrar que o vínculo do atacante com o Flamengo expira no final da temporada. As partes conversam sobre uma possível renovação. Caso não haja um acerto até o meio da temporada, ele pode assinar pré-contrato com outro clube e sair de graça.

Atualmente, a concorrência pela titularidade no setor ofensivo do Rubro-Negro é complicada para Gabriel. Afinal, Pedro vive bom momento, com nove gols em dez jogos nesta temporada. Por sinal, o camisa 9 é o artilheiro da equipe em 2024 e no Carioca.

Na era Tite, Pedro consolidou-se como dono da posição. Isso porque nos 23 jogos do comandante à frente da equipe, o centroavante atuou em 19 partidas, sendo reserva em apenas um, e marcou 15 gols. Por outro lado, Gabigol esteve em 12 duelos, sendo titular em dois deles e anotou dois tentos.

Rubro-Negro de volta aos trabalhos

Após a classificação para a final do Carioca, o elenco ganhou três dias de folga. Assim, o grupo retorna aos trabalhos, na tarde desta quarta-feira (20), no Ninho do Urubu, para iniciar a preparação para o primeiro jogo da decisão do Estadual.

