Começa o julgamento de Robinho no Superior Tribunal de Justiça

Julgamento do Robinho decidirá se o ex-jogador cumprirá pena no Brasil - (crédito: Foto: Reprodução)

Começou, às 14h15 desta quarta-feira (20), o julgamento do STJ (Superior Tribunal de Justiça) que definirá se Robinho, ex-atacante da Seleção Brasileira, deve cumprir a pena no Brasil pelo estupro de uma mulher em Milão, ocorrido em 2013. Anteriormente, na Itália, ele foi condenado a nove anos de prisão. Como Robinho reside no Brasil, a justiça italiana solicitou ao tribunal brasileiro que ele cumpra pena em seu país natal.

O julgamento de ex-jogador Robinho terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O caso está sendo julgado pela Corte Especial, que conta com os 15 ministros mais antigos. No entanto, pelo menos dois vão faltar à sessão. São eles: a presidente do STJ, Maria Thereza de Assis Moura, e João Otávio de Noronha. Aliás, sem a presidente do STJ, quem comandará a sessão será o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes. A maioria dos votos decidirá o futuro de Robinho.

Está previsto que um representante do governo italiano, além de um advogado da UBM (União Brasileira de Mulheres), se manifestem durante a cessão. Posteriormente, segundo o “ge”, manifesta-se a defesa de Robinho e a Associação Nacional da Advocacia Criminal, “amicus curiae”, contrária ao cumprimento da pena no Brasil.

