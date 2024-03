Botafogo mira retornos de Luiz Henrique e Jeffinho na Data Fifa

Fábio Matias terá retornos importantes na Data-Fifa - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo recebeu quatro dias consecutivos de folga e só retorna aos trabalhos na próxima sexta-feira (22/03). Fábio Matias, dessa forma, pode contar com dois retornos importantes na reapresentação do elenco alvinegro. Afinal, Luiz Henrique e Jeffinho estão recuperados das lesões e devem participar dos próximos treinos. A informação é do “ge”.

Retornos de Luiz Henrique e Jeffinho ao Botafogo

Os atacantes foram as principais contratações do Botafogo para 2024. No entanto, ambos sofreram lesões no começo do ano e vinham sendo desfalques nos últimos jogos da temporada. A tendência é que os dois se reapresentam normalmente na sexta-feira (22/03) e participem dos próximos treinos no Espaço Lonier.

Luiz Henrique estava com um problema no adutor da coxa direita. No entanto, Jeffinho sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Os atacantes pertenciam ao Real Betis e ao Lyon, respectivamente. A tendência é que ambos estejam disponíveis para os próximos compromissos da temporada.

Aliás, Fábio Matias terá tempo de sobra para treinar os jogadores alvinegros. Afinal, os jogos do futebol brasileiro foram paralisados por conta da Data-Fifa. O Glorioso, dessa forma, só retorna aos gramados no dia 27 de março, diante do Boavista, pelo jogo de ida da final da Taça Rio.

