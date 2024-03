Ferj confirma pedido do Botafogo e altera data das finais da Taça Rio

Confira as datas dos próximos jogos do Glorioso - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

A Ferj divulgou, na tarde desta quarta-feira (20/03), as novas datas para as finais da Taça Rio. Portanto, os jogos entre Botafogo e Boavista, que estavam previstos para acontecer nos dias 30 de março e 6 de abril, agora estão marcados para os dias 27 e 30 de março.

As finais da Taça Rio estavam marcadas para acontecer em dois sábados. No entanto, os jogos agora vão ser disputados em uma quarta-feira (27) e um domingo (30). Aliás, as partidas vão ser realizadas às 19h30 e às 18h30, no Elcyr Resende e no Nilton Santos, respectivamente.

Pedido do Botafogo

A alteração das datas ocorreu por conta de um pedido do Botafogo. Afinal, os dirigentes alvinegros queriam uma semana de intervalo entre os dois primeiros jogos da fase de grupos da Libertadores. As partidas da competição estão marcadas para os dias 3 e 11 de abril, contra Junior Barranquilla e LDU, respectivamente.

O pedido do Botafogo contou com as aprovações do Boavista e da Ferj. Portanto, as datas e horários da final da Taça Rio foram alterados nesta quarta-feira (20/03). A ideia da diretoria alvinegra é ter uma logística facilidade na fase de grupos da Libertadores. Afinal, a competição é o principal foco do clube nas próximas semanas.

