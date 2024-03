Portugal x Suécia: escalações e onde assistir

Jogadores de Portugal durante treinamento da seleção - Foto: Divulgação / FPF - (crédito: Foto: Divulgação / FPF) Jogada10 Jogada10

Portugal e Suécia se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 16h45 (de Brasília), no Estádio D. Afonso Henriques, na cidade portuguesa Guimarães. As seleções se enfrentam no primeiro compromisso nesta Data Fifa e os donos da casa terão o desfalque do astro Cristiano Ronaldo, que será poupado pelo técnico Roberto Martínez. Por outro lado, a partida marca a estreia de Jon Dahl Tomasson no comando da equipe sueca.

Como chega Portugal

Em grande fase sob o comando do técnico Roberto Martínez, a seleção portuguesa fez a melhor campanha geral das Eliminatórias da Eurocopa e chega embalada para o duelo desta quinta-feira. Ao mesmo tempo, Portugal vem de uma bela sequência de 10 vitórias, com 36 gols marcados e apenas dois sofridos.

O bom momento, inclusive, fez com que o treinador poupasse o astro Cristiano Ronaldo para este primeiro compromisso dos portugueses na Data Fifa. Assim, o capitão da equipe é o principal desfalque para enfrentar a Suécia. Além de CR7, Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix também serão preservados e devem aparecer apenas na partida contra a Eslovênia, no próximo dia 26.

Na última vez em que entraram em campo, os portugueses venceram a Islândia por 2 a 0 nas Eliminatórias da Euro.

Como chega a Suécia

Os suecos não conseguiram a classificação para a Eurocopa e optaram pela mudança na comissão técnica da equipe. Assim, Jon Dahl Tomasson assumiu o posto de treinador e fará sua estreia nesta quinta-feira. Ao mesmo tempo, a partida contra Portugal será o início da preparação para a disputa da Liga das Nações, que começa em setembro deste ano.

Assim, a Suécia aposta suas fichas na grande fase do atacante Viktor Gyokeres, grande destaque do futebol português na temporada como artilheiro do Sporting. O centroavante, inclusive, marcou 36 gols em 39 jogos e está na mira de gigantes do futebol europeu.

O último compromisso da seleção sueca foi em uma vitória por 2 a 1 sobre a Estônia em outro amistoso internacional. Por fim, o único desfalque para a Suécia fica por conta do meia Hugo Larsson, que chegou lesionado e não se recuperou a tempo.

Portugal x Suécia

Amistoso Internacional — Data Fifa

Data e horário: quinta-feira, 21/03/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães (POR)

Portugal: Diogo Costa; João Mário, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Toti Gomes; João Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Matheus Nunes; Rafael Leão e Gonçalo Ramos. Técnico: Roberto Martínez.

Suécia: Robin Olsen; Emil Holm, Victor Lindelöf, Hjamar Ekdal e Gabriel Gudmundsson; Jens Cajuste; Anthony Elanga, Emil Forsberg e Jesper Karlstrom; Viktor Gyokeres e Alexander Isak. Técnico: Jon Dahl Tomasson.

Onde assistir: ESPN e Star+

