Botafogo inicia plano para quitar R$ 443 milhões de dívidas

O Botafogo segue empenhado em quitar seu histórico financeiro. O clube, dessa forma, protocolou um plano de Recuperação Extrajudicial na Justiça. O objetivo da diretoria alvinegra é eliminar dívidas cíveis, avaliadas em R$ 443.925.450,83, em até 13 anos. A informação é do “ge”.

Plano do Botafogo

O clube anunciou o plano no começo de fevereiro e contou com mais de 60% de aceitação entre os credores. O acordo era que todos entrariam na carteira de adesão em caso de aprovação da maioria. Portanto, os primeiros passos do projeto foram iniciados.

O clube estava inserido no RCE (Regime Centralizado de Execuções), onde dedicava 20% da receita mensal aos credores. O procedimento era feito através de uma fila. No entanto, este modelo acabou não andando para frente. Afinal, havia muitas reclamações e falta de controle nos pagamentos.

Aliás, o Botafogo já divulgou os três tipos de pagamentos e colocou uma categoria especial para uma parte dos credores. Assim, os que não aceitaram este novo modelo, entraram automaticamente no nível de pagamento a longo prazo.

Pagamento à vista (Curto prazo) – Pagará, em única parcela, em até dez dias da homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial ou no máximo até a data 31 de março de 2024. Haverá um desconto de 90% sobre o valor atualizado do crédito.

Pagamento Longo Prazo – Haverá uma carência de dois anos após a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial. Isso permite que o pagamento seja feito no período máximo de até 156 meses. Haverá um deságio de 40% sobre o valor atualizado do crédito.

Valor Fixo – Pagará em uma única parcela de até R$ 20 mil em até 60 dias da homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial. O Credor renuncia a eventuais saldos (se houver) que excederem o valor da parcela de pagamento aprovada.

