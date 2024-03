Seleção Brasileira vai jogar com uniforme azul contra Inglaterra

Novos uniformes da Seleção Brasileira produzidos pela Nike - Foto: Divulgação/Nike/CBF - (crédito: Foto: Divulgação/Nike/CBF) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira definiu o uniforme para o amistoso contra a Inglaterra, no próximo sábado (23), às 16h (de Brasília), em Wembley. Dessa maneira, a Canarinho vai utilizar a camisa azul na partida que também marca a estreia do técnico Dorival Júnior na equipe principal do Brasil.

O uniforme azul, escolhido para a partida contra os ingleses, faz alusão às ondas. De acordo com a Nike, “celebra o mundialmente famoso litoral do Brasil”. Os novos uniformes da Seleção Brasileira foram anunciados pela fornecedora de materiais esportivos na última segunda-feira (18), e terão suas estreias nesta Data Fifa de março.

Além disso, os modelos estarão sendo utilizados tanto pelas equipes femininas quanto masculinas. A principal mudança na camisa é o retorno do escudo centralizado da Confederação Brasileira de Futebol. A última vez que este detalhe esteve em vestimentas da Seleção foi em 2004.

Por fim, a nova camisa amarela, tradicional da Seleção, vai ter sua estreia no amistoso contra a Espanha, no próximo dia 26 de março, no Santiago Bernabéu, em Madri.

Veja imagens dos novos uniformes da Seleção Brasileira:

