Olimpíadas: Fifa define grupos do Futebol Masculino

Sorteio dos grupos do Futebol Masculino nas Olimpíadas de Paris 2024 - Foto: Julien de Rosa/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Julien de Rosa/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A Fifa realizou, nesta quarta-feira (20), o sorteio dos grupos para a primeira fase do futebol nas Olimpíadas de 2024, em Paris. Os jogos masculinos começam em 24 de julho e a disputa pela medalha de ouro será em 9 de agosto, no Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain. No entanto, ainda terá a definição de três participantes da Ásia e um participante da África ou da Oceania, que virão dos torneios pré-olímpicos desses continentes.

A Seleção Brasileira, atual bicampeã, foi eliminada no Pré-Olímpico e não vai disputar esta edição, algo que não ocorria desde 2004. Dessa maneira, Paraguai e Argentina irão representar a América do Sul.

Além disso, a França, país anfitrião, liderada por Thierry Henry, promete contar com jogadores renomados entre os três atletas com mais de 23 anos. Nomes como Kylian Mbappé, Griezmann, Giroud, Varane e Benzema já manifestaram interesse em representar o país nas Olimpíadas.

Veja os grupos do Futebol Masculino nas Olimpíadas de Paris:

França, Estados Unidos, “África/Oceania” e Nova Zelândia – Grupo A

Argentina, Marrocos, “Ásia 3” e Ucrânia – Grupo B

“Ásia 1”, Espanha, Egito e República Dominicana – Grupo C

“Ásia 2”, Paraguai, Mali e Israel – Grupo D

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.