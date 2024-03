Flamengo é denunciado por cantos homofóbicos no Fla-Flu

Flamengo busca 38º título carioca - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

Finalista do Campeonato Carioca 2024, o Flamengo teve uma péssima notícia fora das quatro linhas nesta quarta-feira. Afinal, a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) denunciou o Rubro-Negro. O motivo são os cantos homofóbicos de parte dos torcedores na semifinal contra o Fluminense, no último sábado. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães relatou na súmula o ocorrido.

“Informo que aos 43 minutos do segundo tempo, a torcida do Clube de Regatas do Flamengo cantou uma música de cunho homofóbico durante 50 segundos em provocação à torcida do Fluminense FC. Cabe ressaltar que a administração do estádio emitiu uma mensagem educativa nos telões do estádio no momento em que ocorria o cântico”, escreveu o juiz.

A denúncia ao Flamengo aconteceu com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O trecho fala em “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. O clube responderá em julgamento, que ainda sem data definida.

Caso condenado, a pena prevista pelo CBJD é de “suspensão de cinco a 10 partidas, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 120 a 360 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este Código, além de multa, de R$ 100 a R$ 100 mil”. Na final do Cariocão, o Rubro-Negro enfrentará o Nova Iguaçu. O jogo de ida acontecerá no dia 30, ainda com horário indefinido. A volta, contudo, não tem data marcada ainda. A expectativa é de que as duas partidas ocorram no Maracanã. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.