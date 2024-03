Zico marca presença em lançamento de livro sobre sua carreira

Zico esteve ao lado do escritor Marcos Eduardo Neves - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10) Jogada10 Jogada10

Eterno craque e ídolo do Flamengo, Zico esteve, nesta quarta-feira (20), no lançamento de um livro que conta a história de sua carreira. ‘O Efeito Zico’, escrito por Marcos Eduardo Neves, foi lançado em uma livraria na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O evento contou com a presença de outros ex-jogadores do Fla, como Adílio e Cláudio Adão, além de acontecer um dia depois do lançamento da estátua de cera de Zico, no AquaRio. O Galinho comentou sobre a sequência de eventos em março, mês em que completou 71 anos de idade e vem recebendo uma série de homenagens:

“É um mês sempre muito complicado, pois é o do meu aniversário e aparecem muitas coisas. Mas não vai parar por aí, não. Até o fim do mês, vem muita coisa por aí. Segunda-feira tem Museu da Gávea, depois São Paulo. Então, acho que enquanto estamos vivos, temos que aproveitar. A vida é um sopro, mas enquanto estamos soprando bem, está tudo bem”.

O livro ‘O Efeito Zico’ é da Editora Planeta, tem 240 páginas e está à venda por R$ 69,90. Seu autor, o jornalista Marcos Eduardo Neves já escreveu biografias de grandes figuras do futebol, como Alex, Renato Gaúcho e Loco Abreu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.