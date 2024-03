Torcida do Fenerbahçe eterniza momento de agressão do jogador contra torcedor rival

Osayi-Samuel recebe homenagem da torcida do Fenerbahçe em muro na Turquia — Foto: Reprodução/Redes sociais - (crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais) Jogada10 Jogada10

O episódio de violência após a vitória do Fenerbahçe por 3 a 2 sobre o Trabzonspor, fora de casa, no último domingo (17), virou pintura em um muro nas ruas da Turquia. Isto porque, após um grupo de torcedores dos donos da casa invadir o campo e partir para cima dos jogadores do Fenerbahçe, o lateral nigeriano Bright Osayi-Samuel revidou os ataques e agrediu um dos ultras da torcida rival. Assim, um registro fotográfico do atleta, no instante da confusão, se transformou na imagem em questão em uma rua turca.

Dessa maneira, Bright Osayi-Samuel, de 26 anos, se tornou um “ídolo” dos torcedores do Fenerbahçe. Consequentemente, as imagens da confusão no gramado do estádio Papara Park, em Trabzon, na Turquia, viralizarem pelo mundo nas redes sociais.

Assim, o momento em que Bright Osayi-Samuel agride um dos torcedores ficou nos muros de uma rua na Turquia como forma de homenagem.

Por fim, embora o nigeriano tenha ganhado condição de “ídolo” pela torcida do Fenerbahçe, o jogador pode acabar sendo punido pela agressão. De acordo com informações da imprensa turca, Bright Osayi-Samuel pode ser punido com uma suspensão de até dez jogos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.