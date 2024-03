Flamengo se reapresenta com Lorran e outros jovens que venceram a Libertadores Sub-20

Lorran e Matheus Gonçalves são grandes promessas da base do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo se reapresentou na tarde desta quarta-feira para iniciar a preparação para a final do Cariocão 2024. Após três dias de folga, o elenco voltou aos trabalhos no Ninho do Urubu, e o técnico Tite teve novidades. Afinal, sem seis atletas convocados para a Data Fifa, sete jovens que conquistaram a Libertadores Sub-20 no domingo completaram a atividade.

Dessa forma, Lorran, Rayan Lucas, Lucas Furtado, Carbone, Zé Welinton, Weliton e Lucyan treinaram com o elenco profissional. Neste momento, o Rubro-Negro tem oiro desfalques e precisou recorrer à base: Arrascaeta, Viña, De la Cruz e Varela (seleção uruguaia), Fabricio Bruno e Ayrton Lucas (Seleção Brasileira), além de Pulgar e Gerson (problemas médicos).

Na competição da Conmebol, o Flamengo conquistou o inédito título de maneira invicta e com 100% de aproveitamento. Foram cinco jogos no Uruguai, com cinco vitórias, 11 gols marcados e apenas quatro sofridos. Com o título, aliás, o Rubro-Negro disputará o Intercontinental Sub-20, que é o Mundial de Clubes da categoria. O adversário será o vencedor da Uefa Youth League, a Champions League de base, mas ainda sem um campeão.

A final do Campeonato Carioca será entre Flamengo e Nova Iguaçu, nos dias 30 de janeiro e 7 de abril. O jogo de ida acontecerá às 17h (de Brasília), mas a volta ainda não tem horário definido. Os dois jogos serão no Maracanã.

