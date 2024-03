Maior torneio de futebol infantil do mundo, Go Cup chega à 10ª edição

Público recepciona os jovens do Go Cup - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

O Go Cup, conhecido como o maior torneio infantil de futebol do mundo, está de volta. A 10ª edição da competição acontecerá em Aparecida de Goiânia (GO), entre os dias 23 e 30 de março e reunirá mais de 360 equipes do Brasil e do mundo. A expectativa é que cerca de quatro mil crianças, de 6 a 15 anos, estejam competindo pelo título. O evento é apresentado pelo BRB (Banco Regional de Brasília).

O torneio existe de desde 2014, e já contou com jogadores que viriam a se tornar estrelas, como Endrick (Palmeiras) e Andrey (Ex-Vasco e que atua pelo Chelsea).

A competição possui uma estrutura bem próxima a dos campeonatos profissionais. O Complexo Esportivo Go Cup tem uma área de 200 mil metros quadrados, com espaços de lazer e entretenimento para famílias. O evento tem como objetivo, também, de incentivar hábitos saudáveis, disciplina, diversidade, companheirismo, intercâmbio cultural e respeito aos adversários.

Esta edição contará com 44 campos de grama natural, traves e campos com medidas especiais por categoria, arbitragem oficial da Federação Goiana de Futebol, além de toda a estrutura de departamento médico e transporte. Para quem for assistir aos jogos, conforto e segurança, com o controle de acesso por biometria facial.

Executivo da Go Cup: ‘Futebol, educação e diversão’

Leandro Trotta, diretor Social da Go Cup, falou sobre a sua expectativa para a edição deste ano e destacou o propósito do evento.

“Estamos numa grande expectativa para o Go Cup 2024, afinal será a nossa 10ª edição. Teremos recorde de equipes participantes, recorde de equipes internacionais, mais uma vez a participação de equipes de todas as regiões do Brasil e a base dos principais times brasileiros. Teremos muito futebol, mas também, diversão, ações de sustentabilidade, enfim, estamos trabalhando intensamente para cada participante ter uma semana inesquecível. E, como sempre dissemos, a prática esportiva, além da atividade física em si, é um importante instrumento educacional e contribui de forma efetiva no desenvolvimento das crianças. Esporte, educação e sustentabilidade devem caminhar juntos. Será, sem dúvida, um Grande Go Cup”, disse Trotta.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.