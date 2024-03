Um ‘sim’ ao protagonismo na Seleção: Paquetá para ‘inglês ver’ em Wembley

Lucas Paquetá no momento em que responde a pergunta do Jogada10 na coletiva desta quarta - (crédito: Foto: Felipe David Rocha/Jogada10) Jogada10 Jogada10

Novamente convocado para a Seleção Brasileira após seis meses, Lucas Paquetá fez falta nas Eliminatórias. Embora ainda não tenha ocorrido a estreia de Dorival Júnior, nota-se no trabalho da comissão técnica nos bastidores e nestes primeiros treinos uma inspiração nos times de ponta da Premier League. Afinal, o Campeonato Inglês é visto como o melhor campeonato nacional da Europa.

Ao ser perguntado pelo Jogada10 se chegou o momento de dar um passo a mais e, além de ajudar, assumir o protagonismo na Canarinho, o meio-campista do West Ham não titubeou na resposta. Mostrou-se determinado a ser um dos líderes que Dorival espera encontrar no elenco.

“Creio que sim, pelo tempo na Seleção e já ter jogado Copa. Não me escondo da responsabilidade. Ainda mais agora tenho que colocar o melhor para fora. Trocar essa experiência. Quando cheguei também me senti à vontade. Temos uma grande responsabilidade. Até os mais novos precisam entender que estamos vestindo a camisa do Brasil e que precisamos, portanto, ser vencedores”, disse o meia, que recebeu sua primeira convocação em 2018.

A carta na manga de Paquetá

Além disso, o fascínio de Dorival pelo futebol jogado na Inglaterra pode ser a carta na manga de Paquetá para mostrar que uma das vagas entre os 11 iniciais neste começo de novo ciclo já tem dono.

A começar pelo amistoso de sábado diante do English Team no gramado de Wembley. Adversário, local e chance ímpares para Lucas Paquetá desfilar versatilidade e fazer os ingleses verem outra grande atuação dele, agora pela Seleção Brasileira.

O meia, que vive ótimo momento em seu clube, acumulando atuações em alto nível, jogará pela primeira em Wembley, um sonho que nutria desde criança.

“Existe a expectativa. Grandes palcos para desfrutar, é um sonho. Vou jogar a primeira vez lá. Então, que seja especial e vençamos para que fique marcado na nossa vida”, concluiu Paquetá.

Elogios até mesmo de ídolos rivais

O sucesso que ele já recebeu até mesmo elogios de ídolos de outros clubes. Foi o caso de Paul Scholes, que teve carreira marcante pelo Manchester United.

“Ele é tão impressionante. Pode fazer de tudo, não é?! Ele também tem uma qualidade brilhante”, rasgou elogios o inglês, em dezembro do ano passado.

Lucas Paquetá saiu do Flamengo no fim de 2018 e acumulou duas temporadas no Milan, sem se firmar, e outras duas no Lyon, da França, onde ganhou destaque. Sua chegada ao West Ham ocorreu em 2022, sendo de grande importância na conquista da Liga Conferência na temporada passada.

