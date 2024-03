Santos deve usar todo o elenco em jogo-treino com Corinthians

Elenco santista passará por grande teste antes de semifinal - (crédito: Foto: Divulgação/Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos deverá utilizar todo o seu elenco no jogo-treino desta sexta-feira (22), contra o Corinthians, na Vila Belmiro. A atividade servirá para dar rodagem ao plantel, além de ritmo aos jogadores titulares. Afinal, a equipe só volta a campo, para a semifinal do Paulistão, no próximo dia 27. Dessa forma, a equipe de Fábio Carille precisará de um adversário competitivo para manter o nível.

E quem garante isto é o próprio coordenador técnico santista, Alexandre Gallo. De acordo com ele, a ideia de enfrentar o Corinthians veio do próprio Santos, já que equipes mais próximas não estarão ativas nos próximos dias. Ele também revelou que o jogo-treino terá 120 minutos, dividido em quatro tempos de meia-hora cada um:

“A ideia partiu do Santos e foi bem recebida pelo Fábio (Carille). Muitos times próximos de nós e do ABC estão de folga até o dia 25. Então, não íamos encontrar um adversário para um jogo-treino, justamente porque precisamos treinar. Serão quatro tempos de 30 minutos, dentro de uma condição de utilizar todo nosso elenco e o deles também. A gente agradece o Corinthians e acho que vai ser bom para todos. Um treino para dar rodagem a todo o time”.

Semifinalista do Paulistão, o Santos vai encarar o Bragantino nesta fase, em partida marcada para a Neo Química Arena, na quarta-feira da próxima semana. O jogo-treino com o Corinthians, nesta sexta, começa às 17h.

