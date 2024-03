Dirigente do Palmeiras mostra alívio por retorno ao Allianz Parque

Allianz não recebe jogos do Palmeiras desde o fim de janeiro - (crédito: Foto: Staff Images) Jogada10 Jogada10

Nesta quarta-feira (20), a Federação Paulista de Futebol (FPF) oficializou que o Palmeiras voltará a jogar no Allianz Parque após quase dois meses. O Verdão atuará em casa, diante do Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista, no dia 27. Um momento muito comemorado pela diretoria do Palmeiras, sobretudo pelo vice-presidente Mauro Buosi. De acordo com ele, a sensação é de alívio e felicidade por voltar à sua arena, que ficou interditada por conta de um troca no gramado sintético.

“É uma notícia que todo mundo esperava, desejava. Estamos muito felizes com o retorno e tenho certeza que será um jogo com público excelente. Tivemos um resultado bom e a gente aguardava a liberação técnica da Federação, aconteceu isso, então estamos felizes com o retorno. É um palco para o tamanho desse jogo”, afirmou.

Buosi também saiu em defesa do direito do Palmeiras de utilizar a grama sintética, apesar dos problemas apresentados neste começo de ano. O termoplástico que revestia o gramado derreteu, em janeiro, causando transtornos e interferindo diretamente no ritmo de jogo, o que obrigou a uma troca no material, para cortiça. Mesmo assim, o dirigente sustenta que o problema não está no tipo de piso, mas na qualidade dele:

“Acho que sempre tem algo a melhorar. A gente tem um gramado que, em determinado momento, foi muito bom. Mas há uma discussão muito pesada sobre o sintético. Temos números que mostram que o Palmeiras é um dos clubes com menos lesões no futebol. E também temos a melhor condição como mandantes. A discussão é a qualidade do gramado, é isso que acaba atrapalhando o futebol”

