Colo-Colo pode ter problemas para enfrentar Fluminense em casa na Libertadores; entenda

O sorteio da fase de grupos da Libertadores definiu que o Colo-Colo (CHI) será um dos adversários do Fluminense. O clube de Santiago, porém, corre risco de não ter seu estádio para encarar o Tricolor, no dia 9 de maio, pela quarta rodada.

Na tabela divulgada pela Conmebol na última terça-feira, o estádio da partida consta como “a definir”. Segundo o jornalista Eugênio Leal, afinal, o Monumental David Arellano está vetado pela entidade sul-americana. O motivo é a má condição do gramado.

Antes de enfrentar o Fluminense, porém, o Colo-Colo tem ainda compromissos contra Cerro Porteño (PAR) e Alianza Lima (PER), que completam o Grupo A. Ainda de acordo com o jornalista, o clube chileno tenta reverter a situação, mas já avalia outros dois estádios: o Nacional e o Santa Laura, ambos na capital Santiago.

Atual campeão, o Fluminense buscará o bicampeonato da Libertadores em 2024. O time comandado por Fernando Diniz estreia diante do Alianza Lima, no dia 3 de abril, na capital do Peru. O primeiro jogo no Maracanã será no dia 9 do mesmo mês, justamente contra o Colo-Colo.

