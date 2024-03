Náutico empata nos acréscimos e arranca empate do Sport

Romarinho comemora o gol da virada no Clássico dos Clássicos - (crédito: Foto: Divulgação/Sport) Jogada10 Jogada10

Em partida que também valeu como uma prévia das finais do Campeonato Pernambucano, o Sport teve grande atuação no segundo tempo, chegou a virar para cima do Náutico, mas viu o rival marcar nos acréscimos e empatar o jogo, na noite desta quarta-feira (20), na Arena Pernambuco. A partida valeu pela sexta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste e terminou com 2 a 2 no placar. Os gols rubro-negros foram de Titi Ortiz e Romarinho, enquanto Sousa e Nassom (contra) fizeram os do alvirrubro.

Com o resultado, o Sport chegou aos 11 pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo A. O Náutico, todavia, segue na quarta posição do B, com apenas seis. Entretanto, pode sair da zona de classificação caso o Treze derrote o Botafogo-PB nesta quinta (21). No próximo sábado (23), às 16h30, o Sport vai a Natal encarar o ABC pela penúltima rodada da primeira fase da competição. No dia seguinte, o Timbu recebe o CRB.

Gols salvam primeiro tempo ruim

Literalmente valeu ‘só’ pelos gols. Além das bolas nas redes, o que se viu em campo foram muitos erros de passes e até de cobrança de lateral. Um erro banal, inclusive, fez com que o lance de abertura do placar acontecesse. Aos 27 minutos, Ítalo deu péssimo passe à frente da área, Sousa recuperou a bola e chutou para fazer Náutico 1 a 0.

Quatro minutos depois, entretanto, em cobrança de falta em dois lances, Titi encobriu Vagner e igualou o placar.

Sport vira e sofre empate nos acréscimos

O segundo tempo, em suma, começou bem diferente do primeiro. Desse modo, ate os 11 minutos, ambas as equipes criaram. Só que o placar não musou. Antes do primeiro minuto, Guilherme Mattos cabeceou no meio do gol, mas deu trabalho a Thiago Couto. Aos seis, Felipe chutou, Vagner espalou para o meio e, por fim, Titi Ortiz deu voleio para fora. No minuto seguinte, Lucas Lima bateu cruzado com força, Nassom cabeceou e quase virou o jogo.

O Sport seguiu pressionando. Aos 11, Lucas Lima passou para Fábio Matheus, que bateu forte e obrigou Vagner a fazer grande defesa. O gol da virada, afinal, saiu aos 16 minutos. Romarinho recebeu na entrada da área driblou dois adversários e bteu no ângulo: Sport 2 a 1.

A pressão do Leão continuou e o terceiro gol esteve por sair em chute de Pedro Lima e em cabeçada de Cassiano. Mais perto do fim, Vanegas tentou duas vezes, mas não conseguiu empatar. Na última oportunidade, em suma, Thiago Couto defendeu à queima-roupa chute de dentro da pequena área.

De tanto tentar, o empate do Timbú veio nos acréscimos, quando Kauã Maranhão cruzou da ponta direita e Nassom fez contra, aos 49 do segundo tempo. Thalissinho, aos 51, ainda perdeu o terceiro gol alvirrubro.

SPORT 2 X 2 NÁUTICO

Copa do Nordeste – 6ª rodada da fase de grupos

Data: 20/03/2024

Local: Arena Pernambuco, em Recife (PE)

SPORT: Thiago Couto, Pedro Lima, Rosales (Chrystian Barletta, 7’/2ºT), Cassiano, Nassom e Felipinho; Ítalo (Felipe, Intervalo), Fábio Matheus, Lucas Lima (Alan Ruiz, 20’/2ºT) e Titi Ortiz (Romarinho, 7’/2ºT); Zé Roberto (Gustavo Coutinho, 32’/2ºT). Técnico: Mariano Soso

NÁUTICO: Vágner; Arnaldo (Danilo Belão, 36’/2ºT), Guilherme Matos, Matheus Santos e Diego Matos; Sousa Marcos Júnior e Marco Antônio (Patrick Allan, 14’/2ºT); Cléo Silva, Paulo Sérgio (Thalissinho, 36’/2ºT) e Luiz Paulo (Vanegas, 24’/2ºT). Técnico: Allan Aal

Gols: Sousa, 27’/1ºT (0-1); Titi Ortiz, 31’/1ºT (1-1); Romarinho, 16’/2ºT (2-1) e Nassom (contra), 49’/2ºT (2-2)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Paulo de Tarso Bregalda Gussen

Cartão Amarelo: Rosales, Felipe, Lucas Lima, Zé Roberto (SPO) e Matheus Santos, Sousa, Paulo Sérgio, Vagner (NAU)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.