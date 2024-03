Vazam imagens da suposta nova segunda camisa do Corinthians

Poucos detalhes da possível nova camisa seriam na cor cinza - (crédito: Foto: Reprodução/Internet ) Jogada10 Jogada10

Vazaram na Internet imagens do que pode ser a nova segunda camisa do Corinthians para 2024. O modelo é inteiramente na cor preta, o que vai de acordo com as especulações levantadas sobre a nova peça. Embora o Corinthians não confirme nada oficialmente até o momento, o lançamento da camisa aconteceria em abril.

Outro detalhe que chama atenção na camisa é de que os símbolos do Corinthians e da Nike apareceriam todos na cor cinza. Nas fotos vazadas, o modelo já aparece com o novo patrocinador do Timão, a casa de apostas Vai de Bet, que assinou contrato com o clube até o fim de 2026.

O vazamento das imagens acontece dias depois da suposta terceira camisa do Corinthians também vir à tona. O modelo, que seria lançado apenas no segundo semestre, contaria com as cores preta e branca com o mesmo espaço e uma divisão na metade da peça. Ainda de acordo com as primeiras informações, a motivação e inspiração do kit como um todo é a temática antirracista.

Ainda existe um pequeno mistério em relação à primeira camisa, que seria branca, com um degradê indo na direção do preto. Assim como o Corinthians, a Nike, fornecedora dos materiais, também ainda não se pronunciou de maneira oficial sobre qualquer uma das imagens vazadas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.