Vasco aguarda pedida do Botafogo para avançar por Marlon Freitas

O Vasco segue na busca por novos reforços, e o volante Marlon Freitas continua na lista do clube. O Cruz-Maltino, aliás, aguarda um posicionamento do Botafogo para dar o próximo passo na negociação. A situação, entretanto, não é simples.

De acordo com o jornal “O Globo”, o Vasco quer que o Botafogo diga quanto pretende receber para vender o atleta. O Botafogo, porém, na figura de John Textor, dona da SAF do Alvinegro, não quer se desfazer de nenhum atleta antes da janela de transferências do meio do ano.

Apesar da janela de transferências internacionais ter fechado no dia 7 de março, os clubes terão nova oportunidade de reforçar seus elencos. Isso porque uma nova janela ficará aberta entre os dias 1º e 19 de abril, mas com uma condição: apenas jogadores que disputaram os campeonatos estaduais podem ser contratados.

O Vasco contratou nove jogadores até o momento para 2024, mas o técnico Ramón Díaz segue cobrando por mais. A eliminação para o Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca deixou o diretor Alexandre Mattos exposto, e a cobrança por reforços se intensificou.

À distância, Marlon Freitas acompanha a situação sem se intrometer e deixa o futuro nas mãos dos clubes. O volante fez 15 jogos na temporada 2024, sendo 10 como titular. Ele marcou dois gols, ambos na vitória sobre o Fluminense no Cariocão.

