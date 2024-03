Corinthians veta a saída do atacante Mosquito

Corinthians veta saída de Gustavo Mosquito - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians vetou a saída de Gustavo Mosquito neste momento. O nome do atacante foi envolvido em uma possível troca com o volante Danilo Barbosa, do Botafogo. Contudo, após uma série de conversa entre os dois clubes, a negociação foi encerrada por conta do próprio clube paulista.

Afinal, o Timão tinha interesse na chegada de Danilo Barbosa e enviou ao Botafogo uma lista com nomes de jogadores que poderiam ser incluídos no acordo. Por sua vez, o Glorioso demonstrou interesse em contar com Mosquito. O problema é que ele não estava na lista que o Corinthians havia enviado ao Fogão.

O clube do Parque São Jorge não tem interesse em liberar o ponta, muito menos por empréstimo, como foi sinalizado. Desta forma, uma troca com Danilo Barbosa está descartada neste momento. Mosquito disputou 12 partidas na temporada nos quais em dez começou no banco, mas ainda não balançou as redes.

Mosquito está na mira do Botafogo desde quando Luís Castro era o treinador da equipe. Contudo, o atacante passou por uma grave cirurgia em um dos joelhos, em 2023, e o interesse esfriou. Entretanto, o Glorioso sempre monitorou o jogador.

Gustavo Mosquito perde espaço no Corinthians

Por outro lado, o atacante não descartava uma troca de ares neste momento da temporada. Com as boas atuações recentes de Wesley e de Romero, além da chegada de Pedro Henrique, o atacante saiu de cena e viu os concorrentes o ultrapassarem na disputa por espaço. Entretanto, o Timão ainda enxerga o jogador como peça importante no plantel de António Oliveira.

Assim, a tendência é que Mosquito permaneça no elenco do Corinthians no restante da temporada. Ele tem contrato com o Timão até junho de 2026.

