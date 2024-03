De Manchester a Londres de carro: Casemiro faz valer máxima e se encontra com Dorival

Casemiro em ação pela Seleção Brasileira no ano passado - (crédito: Foto: Joilson Marconne / CBF) Jogada10 Jogada10

Cortado da Seleção Brasileira devido a uma lesão muscular, Casemiro fez valer a máxima de que “quem não é visto, não é lembrado”, embora tenha contato frequente com Dorival Júnior. Assim, realizou viagem de três horas de carro entre Manchester e Saint Albans, nos arredores da capital Londres, para encontrar o treinador e manteve a proximidade com o ambiente da Canarinho.

Jogador do United, o meio-campista se recupera de lesão em um tendão, o que custou seu corte dos amistosos diante de Inglaterra e Espanha. Na visita, ele foi reavaliado pelo médico Rodrigo Lasmar, a quem deposita grande confiança.

Embora o desejo de vestir a Amarelinha seja incalculável, Casemiro sabe que uma medida mais emocional do que racional poderia prejudicar seu tratamento.

Capitão da Canarinho, Casemiro tem excelente abertura com Dorival. O técnico, aliás, sempre enfatizou a importância do volante para um bom fluir do elenco. Assim, Danilo, o mais experiente do grupo atual, tende a ser oficializado como o provisório dono a braçadeira. Ao menos até a volta de Casemiro ou até mesmo Marquinhos e Neymar.

Em relação ao substituto nas quatro linhas, Douglas Luiz é o favorito para formar dupla com Bruno Guimarães. Os dois, inclusive, foram os escolhidos para a coletiva desta quinta-feira.

