Fabinho Soldado deixa em aberto mais contratações no Corinthians

O diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, deixou aberta a possibilidade de o clube contratar mais jogadores durante a janela de abril. Este período é destinado apenas para a chegada de jogadores que estavam disputando os campeonatos estaduais ao redor do Brasil. Apesar de ter contratado muitos atletas no início do ano, o dirigente não descarta novos nomes.

“Não tenho dois meses de clube, tamanho de situações que aconteceram. Hoje, dia 20 de março, até aqui toda a mudança que o clube teve, de comissão, jogadores, 11 que chegaram, meninos da base e com tudo isso que aconteceu estamos em um momento iniciando um ano, na verdade, com um elenco não 100%, sempre aberto a algumas situações, mas elenco em quantidade nas posições está muito mais equilibrado”, disse Fabinho, para a Corinthians TV.

Aliás, por meio de uma cláusula no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas, a CBF permite contratações entre os dias 01 e 19 de abril. Fabinho admitiu que o clube teve dificuldades na janela, mas acredita que o Corinthians terá uma segunda chance para reforçar o elenco.

“A concorrência é grande, enfrentamos a dificuldade da janela, ela é muito prejudicada e até que a CBF de alguns anos vem fazendo alguns ajustes. Teremos uma segunda oportunidade em abril, esticou um pouco e teve essa flexibilidade que ajuda. Temos uma dificuldade de mercado, temos que ser criativos, temos uma dificuldade da parte financeira, de orçamento, o clube está vivendo um momento de reestruturação e o torcedor tem entendido isso”, completou o dirigente.

Fabinho Soldado vai na contramão de Augusto Melo

Aliás, o dirigente foi na contramão do que disse Augusto Melo, presidente do Corinthians. O mandatário, durante o sorteio dos grupos da Sul-Americana, disse que o foco agora é no Brasileirão e não na janela.

“Não, não, agora não (chegada de reforços). Estamos focados nesse elenco e em um entrosamento maior. É isso que esperamos”, disse Augusto Melo.

Ao todo foram 11 reforços para o Corinthians na temporada, todos contratados durante a janela de transferências. No entendimento da diretoria, o time está bem reforçado em todos os setores do campo. Agora, o objetivo do Timão é recuperar jogadores importantes que estão no departamento médico.

