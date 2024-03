Douglas Luiz revela papo sobre o Vasco na seleção: ‘Demonstra que o clube é gigante’

Douglas Luiz durante treinamento pela Seleção Brasileira em Londres - (crédito: - Foto: Rafael Ribeiro / CBF) Jogada10 Jogada10

Em meio ao longo período sem entrar em campo, o Vasco tem gerado assunto entre os jogadores da seleção brasileira. Assim, os convocados de Dorival Júnior estão concentrados em Londres para os amistosos contra Inglaterra e Espanha na Data Fifa. Além do goleiro Léo Jardim, o elenco conta com outros jogadores que torcem pelo clube e acompanham os jogos mesmo que de longe.

Entre eles, está Douglas Luiz, cria das divisões de base do Cruz-Maltino. Durante entrevista coletiva, nesta quinta-feira (21), o meio-campista, do Aston Villa, revelou resenha sobre o clube carioca com os colegas de seleção brasileira.

"Essa relação é muito boa. O Richarlison e o Bruno (Guimarães)… Eu consegui descobrir do Richarlison nas Olimpíadas, eu nem sabia. Quando o Léo Jardim chegou eu falei: "Irmão, o que vai acontecer esse ano, vamos sofrer de novo?", afirmou Douglas durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (21). "Ele falou que precisava de umas contrataçõezinhas, mas que o Ramón chegou e é um excelente treinador, creio que não vamos sofrer. Essa é a resenha, resenha muito boa. Fico feliz de ter jogadores do Vasco aqui, demonstrando que o clube é gigante", completou o volante. Recentemente, Richarlison e Bruno Guimarães se revelaram torcedores do Vasco. Dessa forma, o clube enviou presentes para alguns jogadores da seleção, que treina em Londres.