Confira o retrospecto do Fluminense contra os adversários da Libertadores

Após o sorteio da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o Fluminense conheceu seus adversários na fase de grupos da Libertadores. Na busca pelo bicampeonato, o Tricolor medirá forças com Cerro Porteño (PAR), Alianza Lima (PER) e Colo-Colo (CHI). Confira, então, o retrospecto do clube carioca contra essas equipes ao longo da história.

Vale ressaltar que o Cerro Porteño foi o único adversário que o time carioca enfrentou em jogos oficiais. O retrospecto, então, é amplamente favorável, com um empate e quatro vitórias. Em 2009, as equipes se enfrentaram pela semifinal da Sul-Americana, com direito a confusão e troa de socos após o apito final. Foi a partir desse embate, que o cântico “Gum, guerreiro!” apareceu na torcida.

Diante do Alianza Lima, adversário da estreia em 3 de abril, o clube carioca ainda não teve um jogo oficial. Nos anos 50, os clubes se enfrentaram em seis amistosos. Novamente, o time carioca está invicto, com quatro vitórias e dois empates. Além disso, os duelos somam 28 gols, com uma média de 4,67 por jogo.

Maldição peruana

Para conquistar o bi, aliás, o Tricolor terá que superar a “maldição do Alianza Lima”. Desde 1998, um clube que caiu no grupo do time peruano conseguiu erguer a taça da Libertadores.

Por fim, contra o Colo-Colo, clube mais tradicional do futebol chileno, o Tricolor também só disputou amistosos até o momento. Nesse sentido, os clubes se enfrentaram em três partidas não oficiais na década de 1950, com uma vitória para cada lado e um empate. Assim, os comandados de Fernando Diniz terão pela frente um velho conhecido. Trata-se, portanto, de Jorge Almirón, técnico que comandava o Boca Juniors na final da Libertadores de 2023, e agora está à frente da equipe chilena.

Confrontos contra adversários da Libertadores

Cerro Porteño

14/06/1964 Cerro Porteño 2 x 2 Fluminense – Amistoso

11/11/2009 Cerro Porteño 0 x 1 Fluminense – Copa Sul-Americana

18/11/2009 – Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño – Copa Sul-Americana

13/07/2021 – Cerro Porteño 0 x 2 Fluminnse – Copa Libertadores da América

03/08/2021 – Fluminense 1 x 0 Cerro Porteño – Copa Libertadores da América

Alianza Lima

26/03/1950 – Alianza Lima 1 x 1 Fluminense – Amistoso

28/03/1953 – Alianza Lima 2 x 2 Fluminense – Torneio de Medellín

25/02/1954 Alianza Lima 1 x 3 Fluminense – Copa Montevidéu

11/04/1956 – Alianza Lima 2 x 4 Fluminense – Amistoso

06/06/1957 – Alianza Lima 3 x 4 Fluminense – Amistoso

20/06/1957 – Alianza Lima 2 x 3 Fluminense – Amistoso

Colo-Colo

07/05/1950- Colo-Colo 3 x 0 Fluminense – Amistoso

18/05/1950 – Colo-Colo 1 x 1 Fluminense – Amistoso

07/02/1953 – Colo-Colo 0 x 3 Fluminense – Amistoso

