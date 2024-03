Santos perdeu para os três times restantes do Paulistão

Santos perdeu para o RB Bragantino na fase de grupos do Paulistão - (crédito: Foto: Diogo Reis/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o RB Bragantino, na próxima quarta-feira (27), na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. Após uma grande campanha na fase de grupos, o Peixe agora sonha em encerrar a seca de títulos, já que uma taça não vai para a galeria do clube desde 2016. Contudo, a tarefa não será fácil, já que o Alvinegro Praiano perdeu para todas as equipes que ainda estão vivas na competição.

O rival da semifinal do Paulistão será o RB Bragantino. Na fase de grupos, o Santos perdeu por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid. Agora, a partida será com mando santista. Contudo, vale ressaltar que o Peixe também saiu derrotado nos duelos contra o Palmeiras (2 a 1 no Allianz Parque) e Novorizontino (2 a 1 na Vila Belmiro).

“Perdemos no campeonato para esses três times. Vamos para a revanche. Que gostoso participar desse momento no Santos”, disse Carille, após a vitória nos pênaltis sobre a Portuguesa, no último domingo.

Assim, para conseguir voltar a levantar um troféu, o Santos terá que espantar os fantasmas da primeira fase da competição. Aliás, o Peixe não ganha um título desde 2016, quando venceu justamente o Campeonato Paulista. Além disso, desde que o Estadual começou a ter apenas 16 equipes, o Alvinegro Praiano parou de vencer a competição.

O técnico Fábio Carille ainda não esboçou qual será o time titular para a partida decisiva. Porém, o treinador ainda vai aguardar a Data-Fifa para saber o time ideal. Além disso, o Peixe espera ter casa cheia na Neo Química Arena.

