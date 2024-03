Ferj define data e horário do jogo entre Nova Iguaçu e Flamengo

Ferj define data e horário do jogo de ida da final do Carioca - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

A Ferj definiu, nesta quinta-feira (21/03), a data e o horário do jogo entre Nova Iguaçu e Flamengo. Assim, os times se enfrentam no sábado (30/03), às 17h (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca.

Nova Iguaçu x Flamengo

A definição da Ferj aconteceu por conta da estreia do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Afinal, os jogadores rubro-negros entram em campo na terça-feira (02/04), diante do Millonarios, às 19h (Horário de Brasília), em Bogotá (Colômbia). O regulamento prevê que é necessário ter um intervalo de três dias entre os jogos.

O jogo de volta da final deve ser disputado no domingo (07/03). No entanto, a partida ainda não tem horário definido. O que se sabe é que o duelo também acontecerá no Maracanã. Até o momento, as vendas de ingressos para as decisões do Estadual ainda não foram iniciadas.

Aliás, Tite terá tempo de sobra para treinar os jogadores rubro-negros até as finais do Campeonato Carioca. Afinal, os jogos do futebol brasileiro estão paralisados por conta da Data-Fifa. A equipe rubro-negra, dessa forma, ainda terá uma semana completa de atividades antes das decisões do Estadual.

