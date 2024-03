Cadê o homem? Textor conversa com cinco treinadores… E nada de anúncio!

Textor passeia no vestiário com o nome do técnico na cabeça - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Botafogo completou um mês sem treinador desde que despediu Tiago Nunes, após o empate com o Aurora (BOL) por 1 a 1, em Cochabamba, pela segunda fase da Copa Libertadores. De lá para cá, o time alvinegro ficou sob a responsabilidade do interino Fábio Matias, ainda invicto, com John Textor participando diretamente das negociações pelo novo profissional. Segundo a Rádio Itatiaia, o sócio majoritário da SAF alvinegra já conversou com cinco técnicos. E nada de acerto. O plano, contudo, é anunciá-lo até a sexta-feira (22), na reapresentação dos jogadores. Vai rolar?

Para contratar um novo treinador, Textor conta com a ajuda do CEO Thairo Arruda e do head scout Alessandro Britto. A tendência é o trio buscar um nome fora do país, guardado a sete chaves. Alguém que seja um “novo Luís Castro”, comandante que colocou o Botafogo na liderança isolada do Brasileiro-2023 antes de se mandar para o Oriente Médio. Mas a missão parece não ser das mais fáceis. O português Carlos Carvalhal, por exemplo, não deseja trocar a Europa pelo Mais Tradicional neste momento. O interesse pelo lusitano, portanto, esfriou nos últimos dias. Pedro Martins e Jorge Sampaoli seriam outras opções no baralho do magnata norte-americano.

Textor não quer saber de Matias

Enquanto não fecha com um treinador, Fábio Matias, auxiliar permanente, ficou à frente da equipe. Com ele, o Botafogo obteve seis vitórias em sete jogos, retrospecto que anima, em General Severiano, uma corrente a defender sua permanência. Este grupo acredita que, apesar da pouca experiência, Matias tem condições de levar o Glorioso longe. Mas Textor descartou esta hipótese e cortou as asinhas da turma. O empresário, aliás, não está satisfeito com a performance da equipe, apesar dos bons números recentes.

O novo treinador encontrará o Botafogo na fase de grupos da Copa Libertadores, na mesma chave de LDU, Universitário e Júnior Barranquilla. Além disso, o contratado terá a missão de enfrentar uma verdadeira maratona entre os meses de abril e maio.

