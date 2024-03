Estádio que receberá a estreia do Flamengo na Libertadores terá capacidade reduzida

Estádio El Campíon - (crédito: Foto: Daniel Munoz/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Após uma dúvida acerca do local para a partida entre Millionarios e Flamengo pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, o clube colombiano confirmou que o confronto será no El Campín, em Bogotá, mas com restrições. Assim, no dia 2 de abril, às 19h (de Brasília), o estádio terá cerca 10 mil lugares fechados no setor sul.

Dessa forma, o El Campín deve receber, para Millionarios x Flamengo, cerca de 24 mil ingressos.

Por conta do show da cantora colombiana Karol G na mesma semana que a partida, o setor sul (lateral sul, ocidental lateral alta e baixa, e oriental sul alta e baixa) ficará fechado para a preparação para a estrutura do evento.

Aliás, o Estádio Nemesio Camacho, conhecido como El Campín, é conhecido por receber grandes shows na Colômbia. Cantores como Shakira, Paul McCartney, Justin Bieber e Lady Gaga já se apresentaram no local.

Altitude

O Flamengo sabe que não terá vida fácil nesta primeira rodada, principalmente por conta da altitude. Afinal, o Estádio El Campíon, na cidade de Bogotá, fica a 2.640m do nível do mar.

