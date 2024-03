Botafogo é o oitavo clube brasileiro com mais sócios-torcedores no país

Veja ranking de sócios-torcedores do futebol brasileiro - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada 10) Jogada10 Jogada10

O Botafogo é o oitavo clube do Campeonato Brasileiro com mais sócios-torcedores no país. O Glorioso atualmente conta com 56.419 associados no Camisa 7, uma marca expressiva na história do clube. O levantamento é do “ge”.

O Palmeiras é o líder do ranking, com 176.521 sócios-torcedores. O Flamengo, por outro lado, está na quinta colocação da lista, com 77 mil. O Fluminense está na sétima posição, com somente 5 mil torcedores de vantagem em relação ao Botafogo.

Crescimento do Botafogo

O clube conseguiu atrair um número significativo de sócios-torcedores nos últimos meses. Depois da boa campanha no Brasileirão de 2023 e da classificação para Libertadores de 2024, os torcedores alvinegros vêm marcando presença no Nilton Santos e têm sido cada vez mais participativos.

O Botafogo está na fase de grupos da Libertadores, está próximo de disputar uma final da Taça Rio e ainda tem confrontos do Brasileirão e da Copa do Brasil pela frente. A tendência é que os próximos compromissos da temporada resultem em um aumento no número de associados.

Ranking de sócios da Série A

1) Palmeiras – 176.521

2) Internacional – 140.000

3) Grêmio – 112.075

4) Atlético-MG – 77.242

5) Flamengo – 77.000

6) Bahia – 65.000

7) Fluminense – 61.592

8) Botafogo – 56.419

9) São Paulo – 55.058

10) Vasco – 45.000

11) Corinthians – 43.000

12) Cruzeiro – 42.767

13) Athletico-PR – 40.000

14) Fortaleza – 37.574

15) Vitória – 31.329

16) Criciúma – 17.200

17) Juventude – 7.566

18) Red Bull Bragantino – 7.500

19) Cuiabá – 2.000

20) Atlético-GO – 2.000

