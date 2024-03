Boavista x Botafogo: saiba como comprar ingressos para final da Taça Rio

Saiba como comprar ingressos para final da Taça Rio - (crédito: Foto: Vítor Silva/BFR) Jogada10 Jogada10

A venda de ingressos para partida entre Boavista e Botafogo iniciou nesta quinta-feira (21/03). Os valores variam entre R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada). As entradas podem ser compradas pela internet, através do site “Ticket Hub”.

Boavista x Botafogo

A comercialização de ingressos nas bilheterias acontece na segunda-feira (25/03), das 10h às 17h, no Elcyr Resende. Os torcedores de Boavista e Botafogo devem utilizar as bilheterias C e A, respectivamente. É importante ressaltar que haverá venda de entradas no dia do jogo.

Aliás, Fábio Matias terá tempo de sobra para preparar os jogadores alvinegros antes das finais da Taça Rio. Afinal, os jogos do futebol brasileiro estão paralisados por conta da Data-Fifa. O elenco recebeu quatro dias consecutivos de folga e retorna aos trabalhos nesta sexta-feira (22/03).

Aliás, Boavista e Botafogo se enfrentam na próxima quarta-feira (27/03), às 19h30, no Elcyr Resende (Bacaxá), pelo jogo de ida da final da Taça Rio. O duelo de volta acontece no sábado (30/03), às 18h30, no Nilton Santos.

