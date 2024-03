CEO do Vasco, sobre demissão de Mattos: ‘Quebra de confiança’

CEO Lúcio Barbosa falou sobre a demissão de Mattos e sobre o momento do Vasco - (crédito: Foto: Daniel RAMALHO/VASCO) Jogada10 Jogada10

Poucas horas após a demissão de Alexandre Mattos do cargo de executivo de futebol do Vasco, o CEO da SAF do clube, Lúcio Barbosa, concedeu entrevista coletiva, nesta quinta-feira (21), na Barra da Tijuca.

Ele iniciou pedindo desculpas ao torcedor pela eliminação na semifinal do Campeonato Carioca, revelando que existe crítica interna no clube.

“Essa mesma torcida queria pedir desculpas pela não classificação à final do Carioca, era um dos nossos objetivos nesse ano. Infelizmente não deu certo, por alguns motivos. Assim como a gente não se deixou levar pelos elogios, a gente não está se deixando abater pelas críticas. Estamos nos criticando internamente e vamos fazer de tudo para melhorar o mais rápido possível”, avaliou.

Sobre Alexandre Mattos, Barbosa revelou que o principal fator de sua saída foi a ‘quebra de confiança’. O Vasco ainda não procura, porém, um substituto para a pasta.

“Gostaria de agradecer e comunicar o desligamento do diretor de futebol Alexandre Mattos, um dos maiores diretores do Brasil. Houve uma quebra de confiança. A gente conversou hoje (quinta) lá no CT e gostaria de deixar claro: nosso compromisso é 100% com o Vasco. Vamos nos dedicar ao máximo, como a gente sempre fez. A gente trabalha incansavelmente pelo Vasco”, revelou, antes de completar:

“Foi uma conjunção de fatores, mas o principal é a quebra de confiança, foi exatamente o que eu falei para ele hoje. A gente não vai citar mais detalhes em respeito aos nossos processos, ao nosso compliance, ao nosso jurídico e eu tenho certeza que o Alexandre entendeu. Conversamos ontem por telefone, e hoje pessoalmente. O motivo principal foi a quebra de confiança, e dentro disso tem vários sub-motivos. Mas não temos que entrar em detalhes, por respeito ao profissional e ao compliance”, disse.

Perguntado sobre como anda a confiança nos diferentes setores do clube, Lúcio Barbosa foi efusivo. Revelou que existe confiança no elenco e na comissão técnica.

“A gente confia muito no nosso elenco. Nosso elenco é muito unido. Converso com os jogadores. O elenco estando unido a gente confia 100% na comissão técnica. Temos um dos melhores técnicos do Brasil, talvez até da América do Sul. Mesmo com tudo isso a gente não conseguiu esse objetivo de chegar à final, então pedir desculpas”, avaliou.

Um tópico citado foi sobre a autonomia do diretor de futebol em contratar. A burocracia da SAF foi um fator bastante citado por Alexandre Mattos em coletivas recentes. Mas o CEO revelou que existe autonomia em todas as áreas do clube.

“Existe autonomia sim, tanto que alguns jogadores foi ele (Mattos) quem contratou. Mas autonomia tem limites. Então o que a gente precisa entender é: existe autonomia, e existe planejamento de curto, médio e longo prazo que se precisa cumprir. Ninguém tem mais autonomia que o Vasco. A gente tem regras e não foi por falta de comunicação. A gente falou muito sobre isso. Sobre vazamento de informações, planejamento, sobre como funciona o orçamento. Quando se chega perto do teto do orçamento, é natural que se haja conversas para superar esse orçamento. Mas autonomia sempre existiu, assim em como todas as áreas da SAF”, salientou.

