Atlético formaliza proposta pelo técnico Gabriel Milito

Sem técnico desde a demissão de Luiz Felipe Scolari na última quarta-feira, o Atlético já fez a primeira investida para ter seu novo treinador. O clube formalizou proposta pelo argentino Gabriel Milito.

A informação foi antecipada pela “Rádio Itatiaia”. O ex-defensor já sabe as condições para chegar ao Atlético. Ele, aliás, rejeitou duas propostas recentemente, uma do Universidad Católica, do Chile, e outra do Belgrano, da Argentina.

Aliás, o jornalista Vicente Muglia, biógrafo do treinador, disse que para seduzir Milito é preciso apresentar mais que dinheiro. Atualmente, ele está interessado em um bom “projeto esportivo”.

Caso não tenha sucesso na investida, o Atlético tem outros nomes na lista. Afinal, o Galo tem observa Pedro Caixinha, do Bragantino, além de Carlos Carvalhal, livre no mercado, e Artur Jorge, do Sporting Braga.

