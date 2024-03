STJ comunica Justiça Federal para solicitar o mandado de prisão de Robinho

Robinho deverá cumprir pena no Brasil - (crédito: Foto: Ivan Storti/Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) enviou, por meio de sua presidente Maria Thereza de Assis Moura, um ofício para a Justiça Federal de Santos (SP) expedir o mandado de prisão para Robinho. Após decisão da corte na noite de quarta-feira, o ex-jogador terá que cumprir a sua pena por estupro de uma mulher em Milão, ocorrido em 2013, no Brasil.

Dessa forma, a tendência é que o juiz federal que receber os autos expeça o mandado de prisão logo em sequência. Posteriormente, Robinho passará por audiência de custódia. A expectativa é que ele se apresente à Polícia Federal quando receber a ordem de prisão. A informação é do “ge”.

Defesa tenta evitar prisão imediata do ex-jogador

Logo após o STJ definir a prisão de Robinho no Brasil, a defesa do ex-jogador da Seleção entrou com um pedido para evitar a prisão imediata do atleta. Aliás, a defesa de Robinho pediu ao STF que suspendesse a execução da pena até que se encerrem as possibilidades de recurso.

Assim, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) será o relator do pedido de habeas corpus do ex-jogador Robinho.

