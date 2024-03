Alemanha encerra parceria de quase 80 anos com a Adidas

Ainda em parceria com a Adidas, Alemanha lança novas camisas para Eurocopa no país - Foto: Divulgação - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou nesta quinta-feira (21), que assinou com a Nike para ser a fornecedora de materiais esportivos da seleção a partir de 2027, até 2034. Dessa maneira, chega ao fim uma parceria com a Adidas que durou por mais de 77 anos. Dessa maneira, a Alemanha vai disputar a Copa do Mundo de 2026, equipada pela empresa norte-americana.

De acordo com informações da imprensa alemã, o contrato atual com a Adidas rendia à DFB cerca de 50 milhões de euros (R$ 270,5 milhões) anuais, um valor que será dobrado no acordo com a Nike.

“Estamos entusiasmados em colaborar com a Nike e agradecemos a confiança depositada em nós. Essa parceria futura permitirá que a DFB continue suas importantes atividades na próxima década, visando o desenvolvimento global do futebol na Alemanha. Somos gratos à empresa que nos apoiou por mais de sete décadas, e até o final de 2026, faremos o possível para garantir o sucesso contínuo com a Adidas”, afirmou Bernd Neuendorf, presidente da Federação Alemã.

Em comunicado, a Federação da Alemanha destacou que a proposta da Nike foi a mais vantajosa. Assim, optaram em não renovar o contrato com a Adidas.

