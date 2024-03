Argentina x El Salvador: escalações e onde assistir - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Os atuais campeões da Copa do Mundo voltam a campo nesta sexta-feira (22). Argentina e El Salvador se enfrentam às 21h (de Brasília), no primeiro compromisso das seleções nesta Data Fifa de março. A bola rola no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Apesar do grande favoritismo, os argentinos não terão o importante desfalque de Lionel Messi.

Como chega a Argentina

Atual campeã da Copa do Mundo, a Argentina chega em grande fase para dar início aos amistosos nesta Data Fifa de março. No entanto, o técnico Scaloni não poderá contar com o capitão Lionel Messi, cortado da lista de convocados “devido a uma pequena lesão na perna direita”. Além disso, Paulo Dybala e Lisandro Martinez, machucados, completam a lista de desfalques.

Por outro lado, a novidade fica por conta de Valentin Barco, revelação do Boca Juniors, vendido para o Brighton, Inglaterra, e convocado pela primeira vez para a seleção.

Ao mesmo tempo, a Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com cinco vitórias nas seis primeiras rodadas, uma delas sobre a Seleção Brasileira, em pleno Maracanã.

Como chega o El Salvador

A seleção de El Salvador, por sua vez, atravessa um momento oposto e não conquista uma vitória há quase dois anos. O último triunfo foi em junho de 2022, quando El Salvador venceu Grenada por 3 a 1, em jogo válido pela segunda rodada da Liga das Nações da Concacaf. Desde então, segue sem vencer uma partida sequer, foram 17 partidas: 10 derrotas e 7 empates.

Assim, o time comandado pelo técnico David Doniga tentará surpreender os argentinos e fazer história neste amistoso que será disputado nos Estados Unidos.

Argentina x El Salvador

Amistoso Internacional — Data Fifa

Data e horário: sexta-feira, 22/03/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Argentina: Dibu Martinez; Nahuel Molina, Nico Otamendi, Nehuen Perez e Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez e Leandro Paredes; Angel Di Maria, Lautaro Martínez e Julian Alvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

El Salvador: Mario Gonzalez; Rudy Claver, Jorge Cruz, Adan Climaco e German Fuentes; Diego Flores, Christian Martinez e Darwin Ceren; Nathan Ordaz, Brayan Gil e Javier Ferman. Técnico: David Dóniga Lara.

Onde assistir: ESPN e Star+

