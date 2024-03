Presidente do Barcelona: ‘Mbappé vai tumultuar o vestiário do Real Madrid’

Joan Laporta (C) acredita que contratação de Mbappé vai tumultuar o vestiário do Real Madrid - Foto: Oscar del Pozo/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Oscar del Pozo/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A contratação de Kylian Mbappé por parte do Real Madrid na próxima janela de transferência tem gerado grande expectativa no futebol europeu, principalmente na Espanha. No entanto, o presidente do Barcelona parece não estar preocupado com o reforço do rival. Durante uma entrevista concedida ao jornal catalão ‘Mundo Deportivo’, o dirigente acredita que o atacante do Paris Saint-Germain causará problemas no vestiário do clube merengue.

“Sobre invejar o Real Madrid? Nada, zero. Vamos ver o que acontece. Para o Mbappé chegar, eles terão que vender algum jogador e, se os valores que estão sendo falados forem verdadeiros, isso vai causar instabilidade no vestiário”, disso o presidente do Barcelona.

LEIA MAIS: Espanha x Colômbia: escalações e onde assistir

Mbappé já comunicou aos dirigentes do PSG que não renovará seu contrato, que termina no final desta temporada. Dessa maneira, é esperado que ele assine um contrato de cinco anos com os espanhóis, com rumores de um bônus de assinatura próximo de 100 milhões de euros (R$ 540 milhões).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.