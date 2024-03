Portuguesa e São Paulo devem fazer acordo por atacante Maceió

Maceió foi destaque da Portuguesa no Paulistão - (crédito: Foto: Reprodução/Twitter) Jogada10 Jogada10

Revelação da Portuguesa, o atacante Maceió poderá se transferir para o São Paulo. As conversas entre as diretorias já começaram e visam uma parceria entre os clubes. Maceió é visto como o jogador mais interessante para o Tricolor, por sua qualidade técnica e o bom momento que atravessa com a camisa da Lusa. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

O atacante tem 20 anos e marcou um gol no Campeonato Paulista, na vitória da Lusa sobre o Mirassol. Embora Maceió chame atenção do São Paulo, o Tricolor e a Portuguesa ainda não definiram um modelo de negócio. O contrato do atacante vai até janeiro de 2025, o que impede que ele assine um pré-contrato com outra equipe até o meio do ano. Até porque a Lusa deverá querer faturar com o sucesso do jovem jogador.

Revelado pelo São Caetano, Maceió passou ainda pela base do Grêmio e do CRB. Ele jogou duas temporadas pelo Azulão, já como profissional, mas despontou mesmo na atual temporada, com a Lusa. Seu gol contra o Mirassol definiu a permanência do time do Canindé na primeira divisão do Campeonato Paulista.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.