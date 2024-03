Grêmio bate o Botafogo e vence a primeira no Brasileirão Feminino

Grêmio conquistou primeira vitória, mas Botafogo segue sem vencer - (crédito: Foto: Staff Images Woman / CBF) Jogada10 Jogada10

O Grêmio venceu o Botafogo nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2024. Em partida realizada no Rio de Janeiro, a equipe tricolor bateu o time alvinegro por 2 a 0 e triunfou pela primeira vez no torneio. Brito e Giovaninha fizeram os gols no Estádio Nilton Santos.

Dessa forma, com o resultado, o Grêmio soma os primeiros três pontos e agora está na oitava colocação. O Botafogo, porém, com apenas um ponto, está em 11º e segue sem vencer depois de dois jogos no torneio nacional.

Depois de um primeiro tempo sem gols, mas que teve domínio gremista, o time gaúcho abriu o placar na etapa final. Aos 24 minutos, após cobrança de escanteio, a zaga botafoguense não conseguiu cortar, e a zagueira Brito marcou. Na reta final, aso 39 minutos, Giovaninha completou cruzamento de Cássia pela esquerda e fechou o placar.

Botafogo e Grêmio voltam a campo no fim de semana, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. O Alvinegro encara o Palmeiras, fora de casa, enquanto o Imortal tem compromisso com o Fluminense, em casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.