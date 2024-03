Defesa de Robinho tentará novo recurso no STF; saiba detalhes

Robinho foi condenado a nove anos de prisão - (crédito: Foto: Ricardo Saibun/Santos FC) Jogada10 Jogada10

Após ser preso nesta quinta-feira, Robinho tentará um novo recurso na Justiça. A defesa do ex-jogador, afinal, apresentará um novo recurso no Superior Tribunal Federal (STF) na esperança de conseguir um habeas corpus. Nesta quinta, aliás, o STF negou um pedido.

“É para ele reconsiderar ou levar o julgamento para o Pleno ou à Primeira Turma”, disse o advogado José Eduardo Rangel de Alckmin ao “ge”.

A resposta, porém, deverá demorar um pouco. Segundo o advogado, a expectativa é de que o STF só se reúna após a Páscoa, no fim de semana da próxima semana.

“Vamos protocolar até amanhã, a Turma deveria se reunir na terça, mas não sei se vai. Acho que é um caso inédito, não tem precedentes”, declarou Alckmin.

Relembre o caso Robinho

Robinho tem condenação em três instâncias por participação no estupro coletivo de uma mulher albanesa. A decisão final, da 3ª Seção Penal do Supremo Tribunal de Cassação, em Roma, na Itália, data de janeiro de 2022. Só que, à época, o jogador estava no Brasil.

No final do mesmo ano, o Ministério da Justiça italiano solicitou a extradição do ex-atacante. O governo brasileiro, entretanto, negou. A alegação foi de que o país não extradita seus próprios cidadãos. Posteriormente, os italianos recorreram ao STJ para este reconhecesse a sentença no Brasil, o que aconteceu na última quarta-feira.

