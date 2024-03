Inter confirma ausência de Alario contra o Juventude

Alario não poderá enfrentar o Juventude nesta segunda-feira (25) - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional) Jogada10 Jogada10

O Inter anunciou oficialmente nesta quinta-feira (21), por meio de comunicado de sua assessoria de imprensa, que o centroavante Lucas Alario não estará disponível para o confronto contra o Juventude, segunda-feira (25), pelas semifinais do Gauchão.

Na declaração, o Inter informou que deu permissão para Alario viajar e consultar o médico que realizou sua cirurgia no joelho há um ano. À ocasião, ele ainda atuava pelo Frankfurt, da Alemanha. Ao chegar ao Beira-Rio em janeiro, Alario afirmou estar bem, apenas sem ritmo de jogo, e sem nenhuma lesão.

“No último jogo, o atacante Lucas Alario sofreu uma contusão no joelho direito. Com a aprovação do Departamento Médico do Clube, o jogador foi encaminhado para consulta com o médico responsável pela cirurgia em seu joelho um ano atrás, começando imediatamente o tratamento da lesão. Conforme o tratamento acordado entre as partes, ele estará ausente no confronto contra o Juventude. Será reavaliado diariamente”, explicou a nota.

Nas últimas partidas, em resumo, Alario está na reserva imediata do centroavante Enner Valencia. Este, aliás, também é em dúvida para o Juve-Nal por conta de dores no pé direito. O argentino já marcou três gols pelo Colorado – contra Brasil de Pelotas e Grêmio no Beira-Rio pelo Gauchão e contra o ASA, em Alagoas, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Sem Alario e com incertezas em relação a Enner Valencia, o Inter ter Lucca como parceiro de ataque de Alan Patrick. Como o jogo de ida terminou em 0x0 no Estádio Alfredo Jaconi, qualquer empate, por fim, levará a decisão para os pênaltis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.