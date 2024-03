João Paulo volta a treinar no Santos, mas Aderlan ainda é dúvida

João Paulo ficou fora de treino por causa de problemas pessoais - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC) Jogada10 Jogada10

Nesta quinta-feira (21), o goleiro João Paulo voltou à sua rotina normal de treinos no Santos. Ele não participou da atividade da última quarta, por conta de problemas pessoais, mas pôde retornar sem dificuldades maiores às atividades no CT Rei Pelé. Assim, não preocupa para a semifinal do Paulistão, contra o Bragantino.

Entretanto, a baixa foi o lateral-direito Aderlan. Ele, que sente dores desde antes do jogo contra a Portuguesa, ainda é dúvida para a próxima partida. Ele está com dores na coxa esquerda e ainda não tem prazo para voltar aos treinos sem limitações com o restante do grupo. Otero, suspenso, é desfalque certo, o que obrigará o técnico Fábio Carille a fazer mudanças.

Dessa forma, Pedrinho, Weslley Patati e Giuliano surgem como opções, mas Carille não deve definir o substituto do venezuelano até o fim de semana. Nesta sexta, o elenco terá o Corinthians pela frente, em jogo-treino que acontece na Vila Belmiro, às 17h. O Peixe volta a campo para valer na quarta-feira, diante do Bragantino, na Neo Química Arena, às 20h30.

