Robinho cumprirá pena em Tremembé

Robinho cumprirá pena por estupro na penitenciária de Tremembé - (crédito: Foto: Divulgação / sap.sp.gov.br) Jogada10 Jogada10

Robinho, preso nesta quinta-feira (21/3), seguiu ainda nesta noite para o complexo penitenciário em Tremembé (SP). Afinal, lá ele cumprirá uma sentença de 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo que aconteceu em 2013 na Itália contra uma mulher albanesa. O crime teve julgamento na Justiça Italiana. Mas ele cumpre a punição no Brasil, conforme decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O ex-jogador recebeu o mandado de prisão em seu apartamento no Bairro de Aparecida tão logo o ministro Luiz Fux, do TSE negou o habeas corpus. Ele chegou na sede da Polícia Federal de Santos no início da noite. Lá fez a audiência de custódia. Por volta das 22h30 (de Brasília), Robinho foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santos para realizar o exame de corpo de delito. Permaneceu no local por cerca de 10 minutos. Em seguida, deu-se início à viagem até a penitenciária.

Conheça Tremembé, onde Robinho ficará

Tremembé, umas das 96 penitenciária de Tremembé tem capacidade para 408 detentos que possuem ensino médio ou superior, Se tornou famosa por abrigar detentos envolvidos em crimes de grande repercussão, como Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih. Tem poucos presos ligados à facções. Dessa forma, menos com baixa frequência de brigas internas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.