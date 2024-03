Calleri diz que vai estar em campo na estreia do São Paulo na Libertadores - (crédito: Foto: Miguel Schincariol/São Paulo) Jogada10 Jogada10

Eliminado do Campeonato Paulista, o São Paulo agora só volta a campo no dia 4 de abril. O Tricolor Paulista encara o Talleres, em Córdoba, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O técnico Thiago Carpini terá um bom período de tempo para preparar a equipe, mas deve contar com o reforço do atacante Calleri.

O jogador desfalcou a equipe no jogo contra o Novorizontino. O Tricolor empatou por 1 a 1 no tempo normal, mas acabou eliminado no Paulistão nos pênaltis. O argentino trata de um rompimento de um cisto de Baker na região posterior de sua perna direita e vem trabalhando com os fisioterapeutas do clube.

Contudo, em transmissão ao vivo na Twitch, o centroavante confirmou que vai estar em campo na estreia do Tricolor na Libertadores, enquanto jogava com alguns amigos. Na transmissão, Calleri respondeu um torcedor, ao dizer que estará em Córdoba, contra o Talleres.

Além disso, um dos torcedores brincou que quer ganhar a Libertadores neste ano. Ele recebeu uma resposta positiva de Calleri, que disse que esse também é o seu objetivo no São Paulo.

